Британия продлила лицензию на поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

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Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в официальном сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI). Отмечается, что такое же решение приняли власти США.

Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта «Сахалин-2» с точки в России в точку в Японии... 14 сентября 2023 года генеральная лицензия... была изменена, чтобы продлить срок действия... исключения по проекту «Сахалин-2» до 28 июня 2024 года, — заявили в OFSI.

«Сахалин-2» представляет собой нефтегазовый проект, который включает разработку двух месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохского, ориентированного на добычу нефти, и Лунского, специализирующегося на добыче газа.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели намеревается сократить закупки российской нефти, несмотря на существенные скидки. Об этом говорил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. По его словам, власти страны, которая до сих пор считалась крупнейшим покупателем нефти из РФ, теперь намерены диверсифицировать импорт сырья. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.