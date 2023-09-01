Россия рискует потерять крупнейшего покупателя нефти Bloomberg: Индия решила сократить закупки российской нефти

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Нью-Дели намеревается сократить закупки российской нефти, несмотря на существенные скидки, сообщил министр нефти и газа Индии Хардип Пури в интервью Bloomberg. По его словам, власти страны, которая до сих пор считалась крупнейшим покупателем нефти из РФ, теперь намерены диверсифицировать импорт сырья. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.

Наша зависимость от российской нефти резко снизится. <…> Рентабельность поставок из стран Персидского залива сейчас намного привлекательнее, — сказал чиновник.

Индия заинтересовалась российской нефтью из-за большого дисконта по отношению к эталонному сорту Brent. В 2022 году Россия стала главным поставщиком нефти в Индию, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. К маю 2023 года на российскую нефть приходилось 50% всего индийского импорта энергоносителя.

Ранее независимый эксперт Владимир Демидов заявлял, что Россия может воспользоваться своим влиянием на рынке энергоресурсов для увеличения стоимости нефти. По словам аналитика, если Москва объявит о сокращении экспорта, цена барреля нефти может достичь отметки в $100. При таком развитии событий интерес к сырью из России снова возрастет, ведь с увеличением котировок закономерно увеличится и дисконт.