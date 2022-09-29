Британия предсказала России экономические проблемы из-за уехавших граждан Военная разведка Британии: Россию ждут экономические проблемы из-за уехавших граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый отъезд из России в связи с мобилизацией может спровоцировать проблемы в российской экономике, сообщается в Twitter военной разведки Великобритании. По ее оценке, среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают обеспеченные и образованные люди.

В сочетании с мобилизованными резервистами сокращение рабочей силы и ускорение «утечки мозгов», вероятно, будут оказывать все более заметное влияние на экономику [России], — сказано в сообщении.

Между тем на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву.

При этом глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам. По его словам, российские граждане всегда приезжали и будут приезжать в Грузию.