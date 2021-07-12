Британия поддержит Польшу, если та решит отправить на Украину истребители

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство поддержит Польшу, если та примет решение об отправке истребителей на Украину, поскольку он считает это верной стратегией. Тем не менее он предупредил о том, что это может рассматриваться Россией как акт агрессии и повлечь за собой опасные последствия, передаёт Reuters.

Мы защитим Польшу, мы поможем ей во всём. Польша должна осознавать, что её решения не только напрямую помогут Украине <...>, но и могут втянуть её в конфликт с Россией или Белоруссией, — утверждает Уоллес.

Он добавил, что поддержит решение польского правительства, «каким бы оно ни было».

При этом министр подчеркнул, что сама Великобритания не планирует предоставлять истребители Украине. Тем не менее он пообещал продолжить поставлять ей «защитное вооружение и другую боевую и гуманитарную помощь».

Уоллес также объявил о том, что в среду обсудит с британским парламентом новые пакеты помощи Украине и проекты сотрудничества с другими странами по её поддержке.

6 марта госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил с обращением, в котором дал «добро» странам НАТО на предоставление Украине истребителей, если страны Альянса выступят с данной инициативой.