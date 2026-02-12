Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 04:18

«Британия колонизирована»: миллиардер раскрыл положение дел в стране

Миллиардер Рэтклифф: Британия колонизирована мигрантами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мигранты колонизировали Великобританию, заявил владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. По его словам, иностранцы уничтожают государственные ресурсы через получение пособий, передает Sky News.

Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится очень дорого, — сказал миллиардер.

Он напомнил, что население Великобритании составляло 58 млн человек в 2020 году. Сейчас — 70 млн, подчеркнул Рэтклифф.

Ранее выяснилось, что с начала работы британского премьер-министра Кира Стармера в Соединенное Королевство прибыли 65 922 мигранта. По ее данным, показатель побил рекорд всех его предшественников. Уточняется, что последняя группа из 219 нелегалов добралась до Британии в воскресенье, 8 февраля. За весь срок премьерства Бориса Джонсона — с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года — Ла-Манш пересекли 65 811 человека.

Тем временем число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году, об этом свидетельствует доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.

Британия
мигранты
колонизация
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Психолог ответила, стоит ли дарить партнеру на 14 Февраля интимные подарки
Самоходка ВСУ в Запорожской области сгорела от удара «Ланцета»
Украинские БПЛА повредили здания и магазины в Тамбовской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области
Терапевт дала ценные советы, как избежать дефицита цинка
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 февраля
Какие анализы сдавать мужчинам после 40, как сохранить потенцию навсегда
Орбан предложил альтернативу вступлению Украины в Евросоюз
Астероид-гигант выбрал 14 февраля для свидания с Землей
В ЕС назвали нарушением повторное включение физлица в санкционный список
Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море
«Британия колонизирована»: миллиардер раскрыл положение дел в стране
В небе Ярославля начали действовать ограничения
Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы
SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область
Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию
«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин
Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.