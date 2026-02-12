Мигранты колонизировали Великобританию, заявил владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. По его словам, иностранцы уничтожают государственные ресурсы через получение пособий, передает Sky News.

Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится очень дорого, — сказал миллиардер.

Он напомнил, что население Великобритании составляло 58 млн человек в 2020 году. Сейчас — 70 млн, подчеркнул Рэтклифф.

Ранее выяснилось, что с начала работы британского премьер-министра Кира Стармера в Соединенное Королевство прибыли 65 922 мигранта. По ее данным, показатель побил рекорд всех его предшественников. Уточняется, что последняя группа из 219 нелегалов добралась до Британии в воскресенье, 8 февраля. За весь срок премьерства Бориса Джонсона — с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года — Ла-Манш пересекли 65 811 человека.

Тем временем число жителей Великобритании, пребывающих в крайней нищете, практически достигло отметки 7 млн человек в 2024 году, об этом свидетельствует доклад благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Такие показатели стали рекордом за последние 30 лет.