Британцы восхитились видеозаписью, на которой Путин окунается в прорубь

https://static.news.ru/photo/378aa534-5b44-11eb-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Жители Великобритании, а именно читатели местной газеты Daily Mail, устроили обсуждение видеоматериалов, на которых российский президент Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. Европейцы с восхищением отозвались о политике, который при температуре воздуха в минус 17 градусов погружался трижды в воду с головой.

Владимир Путин в этом году традиционно принял участие в крещенских купаниях. Видео купания президента в проруби опубликовано в Telegram-канале РИА Новости. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер «не изменяет традициям».

Британцы в комментариях отметили, что Путин находится в отличной физической форме. Другие не поверили, что в такой мороз вода не замёрзла полностью. Жители Соединённого Королевства сказали, что президент выглядит в десятки раз круче, чем их премьер Борис Джонсон, который, по мнению читателей, мог бы только «в холодильнике посидеть».

Путин сильный, как медведь! — заявил один из читателей газеты Daily Mail.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин начал рабочее совещание по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза с вопроса о том, все ли его участники хорошо себя чувствуют после крещенских купаний.