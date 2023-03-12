Британцев возмутило появление Марин на похоронах лидера «Правого сектора» Читатели DM раскритиковали премьера Финляндии Марин за появление на похоронах лидера «Правого сектора»

Читатели Daily Mail возмутились появлением премьер-министра Финляндии Санну Марин на похоронах одного из лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи». Прощание состоялось в начале марта. Один из комментаторов написал, что происходящее было «подходящим концом для палача». Другой иронично сказал, что вот так выглядит «скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм».

Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о «Правом секторе», организации, в которой он состоял, — заявил еще один пользователь.

Также другой комментатор заявил, что британцы не должны позволить «втянуть себя в это». Он не уточнил, во что именно.

Коцюбайло был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он вступил в «Правый сектор» в 2014 году, когда ему было 18 лет, а в декабре 2021-го Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Ранее российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора».

До этого на Украине застрелили активиста «Правого сектора» Александра Иванина. Мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего.