Боррель: только Киев может определить условия для прекращения конфликта Глава европейской дипломатии заявил, что именно украинцы должны определить будущие условия мира

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Жозеп Боррель

Только Украина может определить условия для прекращения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche. Он призвал европейские страны усилить военную и финансовую поддержку Киеву.

Именно на украинцев, и только на них ляжет забота определить будущие условия мира, — считает Боррель.

Европейский дипломат ранее отмечал, что в Евросоюзе есть желающие прекратить поддержку Украины. По его словам, подобное искушение вызвано тем, что ЕС плохо удается выдерживать последствия решения об оказании помощи Киеву и рост цен.

Боррель добавил, что сейчас не время давать слабину, и призвал продолжать поддерживать Киев. Глава европейской дипломатии убежден, что конфликт будет решен «на поле боя», поскольку «дипломатия застряла».

Ранее Боррель заявил, что антироссийские санкции Евросоюза работают как диета. По его словам, никакие ограничения отменять не стоит, поскольку результат виден не сразу. Он отметил, что правильность действий Брюсселя доказывают недавние успехи ВСУ на Харьковском направлении.