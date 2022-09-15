Боррель: в Евросоюзе есть желающие прекратить поддержку Украины

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Жозеп Боррель

В Евросоюзе есть желающие прекратить поддержку Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo. По его словам, подобное «искушение» вызвано тем, что ЕС плохо удается выдержать последствия своего решения и рост цен.

Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей, — сказал Боррель.

Дипломат также добавил, что сейчас не время давать слабину, и призвал продолжать поддерживать Киев. В то же время Боррель уверен, что конфликт будет решен «на поле боя», поскольку «дипломатия застряла».

Накануне глава евродипломатии заявил, что антироссийские санкции Евросоюза работают как диета. По его словам, никакие ограничения отменять не стоит, поскольку результат виден не сразу. Он отметил, что правильность действий Брюсселя доказывают недавние успехи Киева на Харьковском направлении.