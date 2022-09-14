Боррель сравнил антироссийские санкции с диетой Глава евродипломатии Боррель: антироссийские санкции Евросоюза работают как диета

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Жозеп Боррель

Введенные Евросоюзом санкции против России работают как диета, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передают «Известия». Он отметил, что никакие ограничения отменять не стоит, поскольку результат виден не сразу. По его словам, правильность действий Брюсселя доказывают недавние успехи Киева на Харьковском направлении.

Если все резко бросить, то килограммы могут вернуться, — сказал Боррель.

При этом он отметил важность переговоров с российской стороной по ряду вопросов, включая безопасность Запорожской атомной электростанции.

В то же время госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз осенью может пересмотреть свою санкционную политику. По мнению дипломата, с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума. Еврокомиссия намерена понять, как можно ограничить импорт топлива, одновременно сделав исключение для стран, которые все еще сильно зависят от российских энергоресурсов.