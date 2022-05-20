Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для достижения безопасности, мира и стабильности на Южном Кавказе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Помимо контактов на высоком уровне, ЕС проводит регулярные диалоги по вопросам прав человека с обеими странами, добавил еврочиновник.

ЕС внимательно следит за ситуацией и по-прежнему привержен углублению своего сотрудничества с Арменией и Азербайджаном, дабы тесно сотрудничать в преодолении напряженности и способствовать созданию безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, проживающих в регионе, — сказал Боррель.