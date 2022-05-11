Боррель: ЕС хочет помочь Украине, избежав военного конфликта с Россией

Жозеп Боррель / Фото european_parliament/flickr.com

Задачей Евросоюза является ослабление «военной машины России» без вступления в открытое военное противостояние с ней, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что Евросоюз не участвует в военном противостоянии, но организация на стороне Украины.

Мы говорим, что не участвуем в военном конфликте, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность [президента РФ Владимира] Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим военного противостояния с Россией, — заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, чтобы «ослабить Россию», необходимо продолжать поставлять на Украину оружие, ослаблять российскую экономику и убрать её с международного уровня. Боррель считает, что Евросоюзу необходимо начать делать больше, чем организация делала до этого.

Как прокомментировал эти слова главы европейской дипломатии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале, «Боррель хочет и рыбку съесть, и на ёлку сесть».

Ранее Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.