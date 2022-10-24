Борис Джонсон объяснил отказ бороться за пост премьера Британии

Бывший премьер Британии Борис Джонсон после отказа снова баллотироваться на этот пост заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — экс-главой минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт, а без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно, говорится в заявлении Джонсона, сообщает ТАСС.

При этом экс-премьер считает, что имел хорошие шансы вновь получить высокую должность.

Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году. Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу [28 октября]. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно, — подчеркивается в его заявлении.

Джонсон также рассказал, что заручился поддержкой своей кандидатуры на пост премьера 102 парламентариев. Теперь в гонке продолжают участвовать только Сунак и Мордонт. Разные подсчеты показывают, что экс-министра финансов поддерживают почти 150 депутатов, а у Мордонт нет и 30 голосов.

Таким образом, Сунака могут провозгласить новым главой Консервативной партии уже 24 октября. В этом случае официально он станет премьер-министром Британии на следующий день, 25 октября.

Ранее телеканал Sky News заявил, что Борис Джонсон не станет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина. Причиной, по которой он отказывается от борьбы за высокий пост, называлось «просто неподходящее время».

Sky News уточнил, что решение Джонсона принято на фоне того, что некоторые недавние его союзники открыто поддержали кандидатуру другого претендента — Риши Сунака.