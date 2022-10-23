Sky News: Джонсон выбыл из гонки консерваторов за пост британского премьера Sky News: Джонсон не станет включаться в гонку консерваторов за пост премьера Британии

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency

Борис Джонсон

Телеканал Sky News заявил, что бывший премьер Британии Борис Джонсон не станет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина. Причиной, по которой он отказывается от борьбы за высокий пост, называется «просто неподходящее время».

Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство, — сообщил телеканал.

Sky News уточнил, что решение Джонсона принято на фоне того, что некоторые недавние союзники Джонсона открыто поддержали кандидатуру другого претендента — Риши Сунака.

Телеканал Sky News днем ранее сообщил, что Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах главы правительства. Политик, который возглавлял правительство Великобритании с 2019 по 2022 год, получил возможность быть включенным в избирательные бюллетени.