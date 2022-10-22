Джонсон получил необходимую поддержку тори для участия в выборах премьера Sky News: Джонсон получил поддержку 100 депутатов, необходимую для участия в выборах

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах главы правительства, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник. Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 2019 по 2022 год.

Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени, — говорится в сообщении.

22 октября Джонсона заметили в экономклассе самолета, направлявшегося из Доминиканской Республики в Лондон. Политик в срочном порядке улетел на родину после известий об отставке Лиз Трасс. У Консервативной партии будет неделя на то, чтобы выбрать нового премьера страны.

На данный момент официально о своем участии в борьбе за кресло премьер-министра сообщила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Ей удалось добиться поддержки 18 парламентариев-тори. Фаворитом гонки считается бывший министр финансов Риши Сунак, за которого готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.