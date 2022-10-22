Джонсон прилетел в Британию из Доминиканской Республики в эконом-классе

Фото: Wolfgang Maria Weber/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в эконом-классе самолета, направлявшегося из Доминиканской Республики в Лондон, сообщает Sky News. Политик в срочном порядке улетел на родину после известий об отставке Лиз Трасс. У Консервативной партии будет неделя на то, чтобы выбрать нового премьера страны.

Корреспондент Sky News подчеркнул, что Джонсон вылетел из Доминиканской Республики вместе с женой и детьми. Они заняли места в эконом-классе раньше других, что вызвало неоднозначную реакцию среди пассажиров.

The Times ранее написала, что Джонсон собирается вновь бороться за кресло премьер-министра и председателя Консервативной партии.

По информации Sky News, к вечеру пятницы, 21 октября, он успел заручиться поддержкой 43 депутатов. О готовности голосовать за Джонсона сообщили в том числе пять членов кабмина, включая главу Минобороны Бена Уоллеса.

На данный момент официально о своем участии в борьбе за кресло премьер-министра сообщила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Ей удалось добиться поддержки 18 парламентариев-тори. Фаворитом гонки считается бывший министр финансов Риши Сунак, за которого готовы голосовать 74 члена фракции Консервативной партии.

Ранее британская компания YouGov организовала опрос, согласно которому 52% подданных Великобритании не желают видеть Джонсона на посту премьер-министра. В поддержку бывшего главы правительства выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% ответили «я не знаю».