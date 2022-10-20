Джонсон поборется за пост премьер-министра Великобритании

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Борис Джонсон

Борис Джонсон, ранее возглавлявший кабмин Великобритании, собирается вновь бороться за кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс, передает The Times. Главными претендентами при этом являются экс-глава Минфина королевства и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.

Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов, — приводит издание слова политического обозревателя Стивена Суинфорда.

Также отмечается, что сторонники бывшего министра финансов считают его «наиболее подходящим кандидатом».

Телеканал Sky News тем временем сообщает, что нынешний глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьера после отставки Трасс.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности главы кабмина до избрания преемника.