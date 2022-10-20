Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Лиз Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника.

Я встретилась с его величеством королем [Карлом III], чтобы сообщить ему о своем уходе в отставку с поста главы Консервативной партии, — заявила Трасс.

По данным РИА Новости, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

Ранее газета Daily Star начала принимать от читателей ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете. Издание запустило на YouTube-канале прямую трансляцию, где можно наблюдать, как гниет салат латук на фоне фотографии Трасс. Подпись к видео гласит: «Будет ли Лиз Трасс по-прежнему премьер-министром, когда истечет срок годности салата латук?» После информации об отставке Трасс стало известно, что кочан салата «одержал победу».