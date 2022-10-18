Трасс против салата: в Британии спорят, кто продержится дольше Daily Star: Лиз Трасс покинет пост премьера раньше, чем испортится кочан салата латук

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газета Daily Star начала принимать от читателей ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете. Издание запустило на YouTube-канале прямую трансляцию, где можно наблюдать, как гниет салат латук на фоне фотографии Трасс. Подпись к видео гласит: «Будет ли Лиз Трасс по-прежнему премьер-министром, когда истечет срок годности салата латук?»

Это соревнование транслируют через веб-камеру в режиме реального времени. Пользователи могут проверить, каковы их шансы на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниет салат латук. Недавно зрители заметили, что у салата теперь появился парик, рядом также поставили сэндвич и воду.

Издание отмечает, что британцы, недовольные работой Трасс, все чаще высмеивают ее в соцсетях. Они публикуют мемы и ироничный ролик в стиле «Маппет-шоу», в котором политик изображена в виде лягушонка.

Ранее газета The Independent со ссылкой на членов палаты общин заявила, что британские парламентарии ожидают отставки Трасс в течение нескольких «дней или недель». Отмечается, что главу правительства не спасет даже недавнее решение уволить главу Минфина. Парламентарии рассматривают отставку Трасс как «неизбежную».

В ответ Трасс заявила, что принимает на себя ответственность за «совершенные ошибки», и извинилась за ошибочные решения. Однако, по ее словам, она пока не собирается оставлять пост на фоне призывов о ее отставке.