Стало известно, сколько британцев не хотят вновь видеть Джонсона у власти YouGov: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Lool Press

Больше половины граждан Великобритании не хотят снова увидеть Бориса Джонсона на должности премьер-министра, свидетельствуют данные опроса, организованного компанией YouGov. 52% респондентов ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь займет пост главы британского правительства. Опрос проводился 21 октября, в нем приняли участие 3429 граждан Соединенного Королевства.

Отмечается, что 43% из респондентов, заявивших о нежелании видеть Джонсона премьером, ответили, что относятся к этой идее крайне отрицательно.

В поддержку бывшего главы британского правительства выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% ответили «я не знаю».

При этом 71% респондентов убеждены, что Джонсон умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии, 15% высказались об обратном.

Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Его сменила Лиз Трасс, которая смогла продержаться в должности премьера 45 дней. Она будет исполнять обязанности до избрания нового премьера.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter поприветствовал отставку Лиз Трасс и поздравил салат латук с победой. Так Медведев присоединился к расхожей британской шутке — в Соединенном Королевстве ранее запустили саркастичное голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в состоянии пригодности.