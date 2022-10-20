Медведев распрощался с Трасс и поздравил салат латук с победой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter иронично отреагировал на уход Лиз Трасс с поста британского премьер-министра. Он «поздравил» европейскую чиновницу с отставкой и поздравил салат латук. Так Медведев присоединился к расхожей британской шутке. В королевстве запускали саркастичное голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в состоянии пригодности. Салат победил.

Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук, — написал Медведев.

В четверг, 20 октября, Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания того, кто займет следующим это место.

Как говорят СМИ, правление Трасс станет самым коротким в истории Великобритании. Она до объявления об уходе пробыла на посту 45 дней.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru поздравил Великобританию «с очередным достижением», которым счел отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра.

По его словам, новому главе британского правительства придется справляться с энергетическим и экономическим кризисами, а также отвечать перед своим народом за «последствия русофобии» британских политиков. Однако в целом смена премьера вряд ли изменит что-либо в отношениях России и Британии, считает политик.