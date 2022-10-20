В Госдуме поздравили Великобританию с отставкой Трасс Миронов: отношения России и Великобритании не изменятся после отставки Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Лиз Трасс

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru поздравил Великобританию «с очередным достижением», которым счел отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра. По его словам, новому главе британского правительства придется справляться с энергетическим и экономическим кризисами, а также отвечать перед своим народом за «последствия русофобии» британских политиков. Однако в целом смена премьера вряд ли изменит что-либо в отношениях России и Британии, считает политик.

России без разницы, кто будет премьером Великобритании! Каждый из них будет выполнять прежнюю установку по сдерживанию России и стремлению превратить нас в западную колонию. <...> Мы в любом случае выполним все те задачи, которые стоят перед Россией вне зависимости от того, кто переедет жить на Даунинг-стрит, — подчеркнул Миронов.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

На отставку Трасс отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс. Захарова отметила, что политик запомнилась своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.