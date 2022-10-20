«Такого позора Британия еще не знала»: Захарова об отставке Трасс Захарова заявила, что такого позора, как премьер-министр Трасс, Британия еще не знала

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы британского кабмина о своей отставке. Дипломат отметила, что Трасс запомнится своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.

Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс, — написала Захарова.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника.

По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 на 119-м дне правления.

Ранее газета Daily Star начала принимать от читателей ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете.