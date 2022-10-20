Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы британского кабмина о своей отставке. Дипломат отметила, что Трасс запомнится своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.
Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс, — написала Захарова.
20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника.
По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 на 119-м дне правления.
Ранее газета Daily Star начала принимать от читателей ставки, кто дольше продержится — Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете.