Большинство украинцев положительно оценили год президентства Зеленского

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Уровень бедности на территории Украины из-за последствий пандемии коронавируса может превысить 50%. Такой пессимистичный рост предсказали в докладе ЮНИСЕФ о влиянии COVID-19 на бедность в Незалежной.

По данным детского фонда ООН, до коронакризиса уровень бедности в восточноевропейской стране по абсолютному критерию составлял 27,2%. В лучшем случае, по прогнозам экспертов, он возрастёт до 43,6%, в худшем —...