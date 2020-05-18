Большинство украинцев положительно оценили год президентства Зеленского

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос об отношении жителей Украины к году работы главы государства Владимира Зеленского на своём посту. Действия политика положительно оценили 68%.
31% респондентов считают результат работу неудовлетворительной или ужасной,
Больше всего положительных оценок получили деятельность по освобождению заложников (81%) и борьба с коронавирусом (67%). Наихудшие отзывы получили действия по уменьшению влияния олигархов на политику (53% опрошенных оценили их отрицательно), реформе медицине и земельного устройства (59% и 53% соответственно), борьбе с коррупцией (58%), экономическому развитию (51%) и прекращению войны в Донбассе (49%).
Опрос проводился методом телефонного интервью на всей территории Украины кроме неподконтрольных Киеву территорий.
Ранее NEWS.ru писал, что смена кандидата от оппозиции на выборах президента Польши говорит о том, что действующий лидер Анджей Дуда не выиграет в первом туре. Об этом свидетельствуют данные опроса лаборатории IBRiS.
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