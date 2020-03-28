https://static.news.ru/photo/c6bfac36-70f3-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marusca Rezzonico/Global Look Press

За последние сутки коронавирусом заразились 1053 жителя Швейцарии. Общее число инфицированных составляет 13,2 тысячи человек.

Кроме того, почти на четыре десятка возросло количество смертельных случаев. Жертвами COVID-19 стали 235 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Швейцарии запретили гражданам страны собираться группами свыше пяти человек. Кроме того, им порекомендовали не покидать своих домов без острой необходимости.

Всего в мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро.