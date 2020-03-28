За последние сутки коронавирусом заразились 1053 жителя Швейцарии. Общее число инфицированных составляет 13,2 тысячи человек.
Кроме того, почти на четыре десятка возросло количество смертельных случаев. Жертвами COVID-19 стали 235 человек,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Швейцарии запретили гражданам страны собираться группами свыше пяти человек. Кроме того, им порекомендовали не покидать своих домов без острой необходимости.
Всего в мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро.
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