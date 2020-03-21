https://static.news.ru/photo/2d63cc54-6b15-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpgФото: Patrick Seeger/dpa
Жителям Швейцарии запрещено собираться группами более пяти человек, также не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости, уведомил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.
Глава Минздрава напомнил также о необходимости держаться на расстоянии от других людей и пояснил, что подобные меры вводятся во избежание переполненности больниц на фоне распространения коронавируса нового типа.
Каждый должен внести свой вклад. Оставайтесь дома, если у вас нет необходимости выходить на улицу! — написал Берсе в своём микроблоге.
Как сообщал NEWS.ru ранее, глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о задержании 315 человек в стране за нарушение режима карантина. Он обратился к гражданам королевства и попросил их соблюдать установленные правила.