https://static.news.ru/photo/2d63cc54-6b15-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa

Жителям Швейцарии запрещено собираться группами более пяти человек, также не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости, уведомил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

Глава Минздрава напомнил также о необходимости держаться на расстоянии от других людей и пояснил, что подобные меры вводятся во избежание переполненности больниц на фоне распространения коронавируса нового типа.

Каждый должен внести свой вклад. Оставайтесь дома, если у вас нет необходимости выходить на улицу! — написал Берсе в своём микроблоге.

Interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes, respect des distances sur les chantiers: le Conseil fÃ©dÃ©ral veut ainsi protÃ©ger la population et Ã©viter la saturation des hÃ´pitaux. Nous devons tous agir et rester le plus possible Ã la maison! #CoronaInfoCH pic.twitter.com/WpjkdlnKeR — Alain Berset (@alain_berset) March 20, 2020

Как сообщал NEWS.ru ранее, глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о задержании 315 человек в стране за нарушение режима карантина. Он обратился к гражданам королевства и попросил их соблюдать установленные правила.