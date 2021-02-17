Более 60 человек пострадали в Испании на акциях в поддержку рэпера

https://static.news.ru/photo/61175720-71b6-11eb-a4ee-96000091f725_660.jpg Фото: Ricardo Rubio/Global Look Press

В Испании и Каталонии прошли акции протестов в поддержку осуждённого рэпера Пабло Аселя, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов с полицией. В ходе беспорядков в стране пострадали по меньшей мере 63 человека.

Суд приговорил музыканта к девяти месяцам тюрьмы за то, что он публично выражал поддержку экстремистским националистическим группировкам в стране и оскорблял в своих публикациях и песнях испанского монарха, пишет ТАСС.

12 февраля рэпер отказался добровольно явиться в место отбывания наказания и забаррикадировался со своими сторонниками в здании университета в городе Льейда. Полиция задержала сопротивлявшегося музыканта и отправила в тюрьму.

Митинги в поддержку Аселя прошли 17 февраля в нескольких городах Испании, агрессивные активисты поджигали мусорные баки и бросали предметы в представителей правоохранительных органов. В Мадриде в ходе беспорядков пострадали 55 человек, 35 из которых — сотрудники полиции.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о том, что по официальным данным правоохранительных органов, за период с 23 января в Москве были задержаны более пяти тысяч человек, участвовавших в несанкционированных протестных акциях на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального и суда над ним.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.