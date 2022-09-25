В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России В ЛНР признали состоявшимся референдум, в нем приняли участие более 50% населения

Фото: lug-info.com

Более 50% избирателей отдали свой голос на референдуме в ЛНР за три дня, рассказала замглавы Координационного совета (КС) при Общественной палате (ОП) по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова, ссылаясь на данные республиканского ЦИК, сообщает РИА Новости. Голосование началось утром 23 сентября.

За три дня голосования в Луганской Народной Республике в референдуме приняли участие более 50% избирателей. Явка высокая, — сообщила Булгакова.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает итоги референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Он отметил, что это «противоречит государственным и национальным интересам». Глава МИД добавил, что республика действует на основании Устава ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

Исследовательская компания «ИНМСОМАР» провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. Согласно результатам опроса, большинство поддерживают эту инициативу.

В ЛНР присоединение к России поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.