Бойко: «Украинской экономике грозит тяжёлая депрессия»

https://static.news.ru/photo/f6889020-93af-11ea-a3c1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бойко Фото: Юрий Бойко/facebook.com

Украинской экономике грозит тяжёлая и затяжная депрессия, потому что правительство так и не представило конкретную программу выхода из кризиса, который произошёл из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

В правительственном плане выхода из карантина опять картинки и предписания, как работать бизнесу и за что они будут штрафовать. Но на этих слайдах вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Украинской экономике грозит затяжная и тяжелая депрессия, — отметил политик.

Он напомнил, что власти до сих пор не перевели денежные средства медикам, которые борются с COVID-19. По его словам, эта ситуация является «цинизмом высшей степени».

С 12 марта на территории Украины действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Украины рассматривают вариант введения уголовной ответственности за несоблюдение карантина.