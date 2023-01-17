Боец рассказал о нестандартном использовании телефонов в зоне СВО Боец Шор: военные используют телефоны в зоне спецоперации для фотографирования мин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении

Российские военные используют мобильные телефоны в зоне специальной военной операции, чтобы фотографировать мины и растяжки, рассказал в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте» боец с позывным Шор. По его словам, сам он постоянно пользуется телефоном на передовой в режиме полета и без сим-карты, чтобы его местоположение не могли отследить.

Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю, — пояснил он.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что военные широко используют смартфоны для достижения своих целей. По его словам, есть большое количество приложений, которые автоматически делают все нужные вычисления, в том числе позволяют определить координаты цели и данные наводки для артиллерии. При этом использование телефонов на поле боя, даже если они выключены, сопряжено с рисками для военных, так как по ним можно определить местоположение военнослужащих.

До этого сообщалось, что российские военные придумали способ определения позиций украинской артиллерии с помощью смартфонов. По данным журнала «Арсенал Отечества», офицеры, непосредственно принимающие участие в боевых действиях, разработали приложение на Android, которое позволяет определять координаты источников звука по выстрелу.