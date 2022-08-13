Речной кризис и сильная засуха негативно повлияют на уровень жизни в европейских странах, пишет Bloomberg. Из-за жары в начале следующей недели река Рейн продолжит высыхать, это еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Европы. Ведь ее используют для перевозки всего, начиная от топлива и химикатов, заканчивая бумажной продукцией и зерна.
Климатический кризис не мог произойти в худшее время, когда Европа уже находится в тисках кризиса энергоснабжения, усугубленного военной операции России на Украине. Поскольку изменение климата приводит к высыханию рек в Европе, это только усугубляет кризис стоимости жизни, - говорится в статье.