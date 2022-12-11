Bild: беженцев с Украины в Гамбурге поселят в контейнерах с буквами Z

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В немецком городе Гамбург власти планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, которые представляют собой дома на колесах, сообщило издание Bild. На фотографиях, опубликованных газетой, можно заметить, что на стенах передвижных контейнеров нанесены буквы Z. Местные власти рассчитывают, что размещение беженцев в таких вагончиках поможет решить проблему с нехваткой мест в общежитиях и приютах, говорится в публикации. В контейнерах размером шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину есть газ и вода, каждый вместит до шести человек.

Ступенчатые двухъярусные кровати слева и справа, стиральная машина, сушилка наверху, посередине ванная комната с душем, туалетом, раковиной и зеркалом. На кухне микроволновая печь, плита, плита, мойка, полки и мини-стол, прибитый к стене, — так описывает вагончики издание.

По данным Bild, сейчас в Гамбурге нуждаются в жилье более 50 тысяч беженцев, из них 20 тысяч приехали с Украины. В статье утверждается, что ежедневно в город прибывает более 100 беженцев.

Преимуществом таких домов на колесах для беженцев в статье называется то, что их всегда можно переместить в нужное место. Контейнеры оценила социальный сенатор Мелани Леонхард, которая по итогам заявила, что это «приемлемое» жилье, говорится в статье.

Журналистка Дженни Мюррей ранее написала в статье для The Daily Mail, что у жителей Великобритании возникло чувство стыда из-за того, что стремление помочь украинским беженцам спустя девять месяцев сменилось желанием вернуться к привычной жизни. Автор статьи утверждает, что основной проблемой для британцев стал денежный вопрос, и многие лишены возможности взять на себя расходы за помощь приехавшим с Украины.