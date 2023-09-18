Беспилотник с бомбой нашли на Черноморском побережье Болгарии

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Болгарии на побережье Черного моря обнаружен беспилотник со взрывным устройством, сообщает BNR. Прибывшая на пляж полиция оцепила территорию. К месту происшествия направляются саперы.

Об опасной находке вечером 17 сентября сообщили жители села Тюленево на северо-востоке Болгарии. Сейчас неизвестно, как дрон оказался на берегу — упал ли он с неба или был выброшен на берег. На опубликованных в Сети кадрах видно, что БПЛА переносил с собой 82-мм мину.

По информации Nova.bg, длина дрона — 3–3,5 метра.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.

МИД Украины до этого распространил информацию о российских БПЛА, упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Еще раньше, 5 сентября, президент Румынии Клаус Йоханнис опровергал сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.