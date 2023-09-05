В Румынии опровергли сообщения Киева о падении российских беспилотников Президент Румынии Йоханнис: никакие беспилотники не падали на территории страны

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Клаус Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники, передает ТАСС. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олега Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.

Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии, — сказал он.

Минобороны Румынии до этого также опровергло информацию о падении российских беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не создавала военной угрозы для их территории или территориальных вод. В оборонном ведомстве заверили, что тщательно следят за ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве. При этом в МО Румынии назвали действия РФ на Украине неоправданными и противоречащими нормам международного права.

Несмотря на это, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.