В Румынии обнаружили новые обломки беспилотника Минобороны Румынии заявило об обнаружении в уезде Тулча новых обломков БПЛА

Фото: МО Украины

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной, передает издание Adevarul. На место отправлена группа специалистов для проверки.

Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы Михаил Когэлничану опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров, — говорится в сообщении.

МИД Украины ранее распространил информацию о российских БПЛА, упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.

10 сентября внешнеполитическое ведомство Румынии сообщило, что советника-посланника посольства РФ в стране Елену Копнину вызвали в МИД страны, выразив протест в связи с упавшими обломками БПЛА. По информации министерства, фрагменты беспилотника напоминают используемые Россией вооружения.