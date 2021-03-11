Берлускони надеется на использование в Италии «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/eb4f0762-8269-11eb-b02e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне продления карантинных мер в Италии бывший премьер-министр страны, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони выразил надежду на использование на территории государства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он сказал в специальном заявлении, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook.

Чрезвычайную ситуацию возможно разрешить только при вакцинации большей части населения, что необходимо сделать до лета. Наконец-то Pfizer подтвердил выполнение своих обязательств. <...> Есть также хорошие перспективы в отношении других вакцин, в том числе российского препарата «Спутник V», который, по оценкам экспертов, работает очень хорошо, — сказал Берлускони.

Он призвал к координации государственных и частных медучреждений, а также военных и гражданских организаций. В таких условиях, по мнению политика, будет возможность делать по 500 тысяч прививок в стране ежедневно.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии. В целом «Спутник V» зарегистрирован уже в 48 странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, власти Германии должны донести до ЕС эту мысль.