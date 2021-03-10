В Германиии призвали ЕС к закупке российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/fab4ef68-8233-11eb-9642-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронаавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, власти Германии должны донести до ЕС эту мысль.

Мне кажется, «Спутник V» — это отличный шанс вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Призываю правительство ФРГ объяснить Евросоюзу, что следует закупить у производителей необходимое количество вакцины «Спутник V», — приводит слова политика Ostthüringer Zeitung.

Примечательно, что сам Рамелов не является безоговорочным сторонником исключительно российского препарата. Он пояснил, что не имеет предпочтений относительно вакцин и сделает прививку тем препаратом, который будет доступен на тот момент.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дала одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии. В целом, «Спутник V» зарегистрирован уже в 48 странах мира.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Чехии Ян Блатный отказывается использование «Спутника V» в стране без разрешения ЕМА. Президент Милош Земан уже пригрозил уволить министра, назвав такое промедление причиной гибели многих людей.