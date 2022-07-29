«Берлин оправляется от шока»: Германии предсказали потерю лидерства в ЕС Bloomberg: Германия уступит лидерские позиции в ЕС южным странам союза

Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, заявила журналист Мария Тадео. В статье, опубликованной Bloomberg, она объяснила такое положение дел энергетическим кризисом, который возник в результате санкционной кампании против России.

Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей, — отмечается в публикации.

Тадео считает, что основным минусом немецкой экономической модели оказалась ее зависимость от России. Теперь сменить Германию на лидерских позициях способны южные страны Евросоюза, добавила журналист.

Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз, — подчеркнула автор публикации.

Ранее стало известно, что экономическая модель Германии качнулась в сторону катастрофы. Привычные методы борьбы с инфляцией уже не действуют, большими проблемами грозит уменьшение поставок российского газа, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что возникшие трудности с «Северным потоком» способны аукнуться необеспеченностью газоснабжения промышленных предприятий и частных домов.