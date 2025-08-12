Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:02

Белорусская оппозиция готовит «удар» при поддержке НАТО

Белорусская оппозиция обратилась к НАТО с просьбой создать отряды из эмигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская оппозиция, находящаяся за рубежом, обратилась к странам НАТО с просьбой о формировании вооруженных подразделений из числа эмигрантов, сообщил источник РИА Новости, знакомый с планами оппозиционных кругов. Соответствующее предложение прозвучало на конференции «Новая Беларусь» в Варшаве 9--10 августа.

На закрытой части мероприятия присутствовали представители иностранных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую военную разведку. В ходе обсуждений было объявлено о ведущихся переговорах с рядом государств по созданию подобных формирований на территории Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Инициатива предполагает подготовку вооруженных отрядов из числа белорусских эмигрантов, которые, по замыслу организаторов, могли бы быть использованы для силового изменения власти в Белоруссии. Детали возможной реализации этого плана в сообщении не уточняются.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своем решении не участвовать в следующих президентских выборах. Как отметил политик, новые выборы главы государства состоятся в 2030 году и он не намерен выдвигать свою кандидатуру. Лукашенко также исключил возможность передачи власти своему младшему сыну Николаю, подчеркнув, что подобные предположения могут обидеть молодого человека.

