Бельгийские пилоты перепутали рулежную дорожку с взлетно-посадочной полосой DM: в Бельгии самолет Scandinavian Airlines едва не взлетел с рулежной дорожки

В аэропорту Брюсселя произошел опасный инцидент с самолетом авиакомпании Scandinavian Airlines. Экипаж, по предварительным данным, принял рулежную дорожку за взлетно-посадочную полосу и начал взлетный разгон, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в сложных погодных условиях — во время снегопада и задержек рейсов. Самолет начал ускорение по дорожке, предназначенной только для движения по земле, что почувствовали пассажиры. Один из них, Саймон Мандегард, описал ситуацию как «крайне напряженный момент».

Пилот резко затормозил, и вся кабина почувствовала силу торможения. Было видно, как мало оставалось пространства, — описал он ситуацию.

В результате резкой остановки на скорости около 200 км/ч лайнер частично выехал на травяную обочину, а его тормозная система перегрелась. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Командир воздушного судна позже признался, что за 28 лет карьеры не сталкивался с подобным, указав на возможное недопонимание с диспетчерской службой. Пассажиры были эвакуированы до полуночи и получили предложения об альтернативных перелетах.

Авиакомпания SAS подтвердила факт происшествия и заявила, что безопасность является ее абсолютным приоритетом. На данный момент известно, что проводится тщательное расследование совместно с властями.

Ранее самолет, следовавший из ирландского Шаннона в американский Бостон, совершил экстренную посадку после сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. По информации газеты Irish Star, преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир.