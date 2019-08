Мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов, он родился в августе 1970 года в Иркутске, утверждает издание Spiegel . В Германию, по данным газеты, россиянин прибыл из Франции. Журналистам не удалось найти человека с таким именем в российском реестре паспортов.

Также в расследовании утверждается, что Соколов при подаче заявления на визу указал неверный адрес проживания в Санкт-Петербурге. Кроме того, в визовом заявлении он указал отель в Париже, в котором должен был остановиться. Администратор гостиницы не смог вспомнить такого постояльца.