https://static.news.ru/photo/ec887120-cb24-11e9-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии россиянин может быть связан с разведкой РФ. Номер паспорта мужчины ведёт к российским спецслужбам.

Мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов, он родился в августе 1970 года в Иркутске, утверждает издание Spiegel . В Германию, по данным газеты, россиянин прибыл из Франции. Журналистам не удалось найти человека с таким именем в российском реестре паспортов.

Также в расследовании утверждается, что Соколов при подаче заявления на визу указал неверный адрес проживания в Санкт-Петербурге. Кроме того, в визовом заявлении он указал отель в Париже, в котором должен был остановиться. Администратор гостиницы не смог вспомнить такого постояльца.

Working with @SPIEGEL_English and @the_ins_ru we've discovered the suspected assassin of a Georgian citizen living in Germany travelled to France, then Germany, on a fake identity, increasing the likelihood this was a Russian government backed operation. https://t.co/lrEWyEtSMn — Bellingcat (@bellingcat) August 30, 2019

Как ранее писал News.ru, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве был арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность РФ к убийству, совершённому в немецкой столице.