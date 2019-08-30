Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии россиянин может быть связан с разведкой РФ. Номер паспорта мужчины ведёт к российским спецслужбам.

Мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов, он родился в августе 1970 года в Иркутске, утверждает издание Spiegel. В Германию, по данным газеты, россиянин прибыл из Франции. Журналистам не удалось найти человека с таким именем в российском реестре паспортов.

Также в расследовании утверждается, что Соколов при подаче заявления на визу указал неверный адрес проживания в Санкт-Петербурге. Кроме того, в визовом заявлении он указал отель в Париже, в котором должен был остановиться. Администратор гостиницы не смог вспомнить такого постояльца.

Как ранее писал News.ru, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве был арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность РФ к убийству, совершённому в немецкой столице.

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