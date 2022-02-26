ARD: ЕС закрывает воздушное пространство для авиакомпаний РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Словенские власти сообщили о закрытии воздушного пространства страны для самолётов из России, информация об этом была опубликована в официальном Twitter правительства. О закрытии воздушного пространства для России ранее объявили ряд других европейских стран.

Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушных судов, зарегистрированных в РФ, и эксплуатантов, зарегистрированных в РФ, лицензия на эксплуатацию которым выдана компетентным органом РФ,— сообщается...