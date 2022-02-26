ARD: ЕС закрывает воздушное пространство для авиакомпаний РФ

Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине, сообщил в Twitter журналист телеканала ARD.
Представитель берлинского бюро ARD
Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник, — написал он.
Закрывать для России своё воздушное пространство некоторые из стран-членов ЕС начали 25 февраля. Кроме стран Прибалтики к подобным мерам прибегли, в частности Великобритания, Чехия, Польша, Румыния.
Ранее стало известно, что после ограничения воздушного пространства России для британских самолётов им придётся делать «затратный» крюк, чтобы обогнуть территорию страны, заявил заслуженный пилот, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, на такой манёвр пилоты рейсов из Великобритании потратят полтора-два часа. Пилот отметил, что ежедневно через территорию России пролетают 1500 самолётов.