Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия назвал бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко «акционером» сети подпольных казино.
Когда начали изучать нелегальный игорный бизнес, то основным бенефициаром оказался весь политикум. Например, уволенный генпрокурор Юрий Луценко — акционер сети подпольных казино, — заявил Арахамия в эфире телеканала ZIK.
Он подчеркнул, что лично напишет заявление в правоохранительные органы.
Как ранее сообщал News.ru, Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко большинством голосов. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 согласных парламентариев.