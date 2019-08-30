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Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.

Сегодня в 13:30 в районе населённого пункта Зайцево представители незаконных вооружённых формирований запросили у украинской стороны режим тишины в 16:00. В своём обращении они призвали Объединённые силы дать возможность забрать...