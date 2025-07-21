«Антикризис не придумали»: Рогов высказался о настроениях жителей Украины

Продолжение мобилизации на Украине вызывает у ее населения отторжение, заявил NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский ищет решение проблемы на фоне ударов по ТЦК, однако у него мало вариантов.

Понятно, что Зеленский ищет варианты решения проблемы [ударов по ТЦК], но их, мягко говоря, не так много. Плюс громкие гордые заявления, что Украину не остановить и ВСУ будут продолжать набирать людей, вызывают у населения только отторжение. Какой-либо антикризис они еще не придумали, это очевидно, и это становится проигрышно не только в военном плане, но и в медийном, — сказал Рогов.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян осудил насильственную мобилизацию на Украине. Так он прокомментировал видео, на котором люди в военной форме тащат человека по земле.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе ночного группового удара высокоточным оружием нанесли поражение украинским предприятиям ВПК, на которых производились компоненты ракетного вооружения и ударных беспилотников. Кроме того, ВКС России атаковали территориальный центр комплектования ВСУ.