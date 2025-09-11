Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:56

В Армении высказались о закрытии российской военной базы

Симонян: закрытие российской военной базы в Армении не рассматривается

Ален Симонян Ален Симонян Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Ереван не рассматривает возможность вывода российской военной базы с территории Армении, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, которые приводит ТАСС, такой вопрос не обсуждался в политических кругах.

В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров, — отметил Симонян.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что российская военная база функционирует на основе двустороннего соглашения между странами, а не договора в рамках ОДКБ, из которого обсуждался возможный выход Армении. Поэтому объект, подчеркнул депутат, продолжит выполнять свои задачи до тех пор, пока будет необходимость.

До этого премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. По его словам, в стране также действует Европейская мониторинговая миссия, которая отслеживает обстановку на границе с Азербайджаном.

Вместе с тем представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ключевую роль российского военного присутствия для региональной безопасности. Она напомнила, что статус базы регулируется двусторонними соглашениями между странами.

Армения
парламент
Ален Симонян
военные базы
выводы
