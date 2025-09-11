В Армении высказались о закрытии российской военной базы Симонян: закрытие российской военной базы в Армении не рассматривается

Ереван не рассматривает возможность вывода российской военной базы с территории Армении, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, которые приводит ТАСС, такой вопрос не обсуждался в политических кругах.

В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров, — отметил Симонян.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что российская военная база функционирует на основе двустороннего соглашения между странами, а не договора в рамках ОДКБ, из которого обсуждался возможный выход Армении. Поэтому объект, подчеркнул депутат, продолжит выполнять свои задачи до тех пор, пока будет необходимость.

До этого премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. По его словам, в стране также действует Европейская мониторинговая миссия, которая отслеживает обстановку на границе с Азербайджаном.

Вместе с тем представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ключевую роль российского военного присутствия для региональной безопасности. Она напомнила, что статус базы регулируется двусторонними соглашениями между странами.