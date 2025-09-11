Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:48

В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов возбудили в России, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По информации ведомства, обвиняемой стала жительница Владимирской области. Других подробностей дела не приводится.

Закон о нарушении требований к использованию сим-боксов вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь гражданин России может использовать только 20 «симок», а иностранец — 10. По данным ФСБ, только в 2024 и 2025 годах было изъято свыше 1,3 тыс. сим-боксов и 1,3 млн сим-карт.

Среди злоумышленников были и те, кто работал в интересах украинских спецслужб. Россиянам напомнили, что продажа своих аккаунтов в мессенджерах и «симок» третьим лицам, а также незаконная регистрация аккаунтов через сим-боксы способствуют мошенническим схемам.

Ранее в Москве вынесли приговор участникам преступного сообщества, которые похитили 50 млн рублей со счетов граждан через онлайн-банкинг. В состав банды входили сотрудники операторов связи и финансовых учреждений. Злоумышленников осудили на сроки до 14 лет лишения свободы.

сим-карты
Россия
уголовные дела
мошенники
