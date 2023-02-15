Аналитик предрек Европе новый миграционный кризис Аналитик Асафов: землетрясение в Сирии может вызвать новый миграционный кризис в Европе

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Нидерланды, в национальном центре для беженцев Тер-Апель, где сотни просителей убежища

Европа может столкнуться с новой волной беженцев из Сирии из-за землетрясения, рассказал Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. По его словам, оставшиеся без жилья сирийцы могут попытаться мигрировать, чтобы спасти жизнь себе и своим близким. Существует вероятность повторения миграционного кризиса 2015 года, что привело бы к политическим последствиям для Европы, считает эксперт.

Очевидно, что люди, оставшиеся без крова, могут попытаться мигрировать куда-то, чтобы спасти свои жизни, жизни и здоровье своих близких <...> Безусловно, есть вероятность повторения миграционного кризиса 2015 года, что будет иметь свои политические последствия, — пояснил Асафов.

Аналитик подчеркнул, что развитие миграционного кризиса в Европе из-за землетрясения в Сирии во многом будет зависеть от президента Турции Реджепа Эрдогана, так как именно Анкара регулировала поток беженцев из ближневосточных стран. Эксперт пояснил, что турецкий лидер мог бы использовать это в качестве инструмента влияния на Европу. При этом он отметил, что у Эрдогана уже есть рычаги давления на Запад, которые связаны с проблемой вступления Швеции в НАТО. Однако Асафов уточнил, что Турция также пострадала от землетрясения, поэтому беженцы из Сирии могут направиться в Европу стихийно и бесконтрольно.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан ранее сообщил, что в Сирии в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля, погибло около 8,5 тысячи человек. Он уточнил, что эти цифры будут расти и дальше.