Никита Чайка

Обновлен список погибших при землетрясении в Сирии ВОЗ: при землетрясении в Сирии погибло около 8,5 тысячи человек

12 февраля 2023 в 18:50

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Сирия, Джиндирес. Ибрагим Афуф, 25 лет, потерял 12 членов своей семьи, стоит рядом со своим разрушенным домом