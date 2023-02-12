В Сирии в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля, погибло около 8,5 тысячи человек, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан. Он прогнозирует, что эти цифры будут расти и дальше, передает РИА Новости.
Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых, — сказал он.
Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко заявил, что российские специалисты в Сирии завершили спасательную операцию после землетрясения. При этом спасатели продолжат оказывать гуманитарную помощь пострадавшим, в ночь на 13 февраля из Москвы отправят очередной груз. Свою помощь в устранении последствий, а также спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.
Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Число погибших в Турции достигло отметки в 29 605 человек, более 147 тысяч ранены. В числе тысяч жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.