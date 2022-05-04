AFP: ЕС предложил ввести санкции против Патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает французское агентство AFP. Ранее с подобным предложением выступали власти Литвы. По словам главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса, причиной тому послужила ситуация на Украине.

Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии, — заявил дипломат.

Накануне понтифик Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл решили не проводить ранее запланированную встречу в Иерусалиме. В интервью итальянской газете Corriere della Sera глава Римской католической церкви пояснил, что у неё может быть двусмысленный сигнал.

Незадолго до Пасхи Патриарх Кирилл призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению предстоятеля, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».