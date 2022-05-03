Папа Франциск и патриарх Кирилл отказались от запланированной встречи

Патриарх Кирилл / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Папа римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл решили не проводить ранее запланированную встречу в Иерусалиме. В интервью итальянской газете Corriere della Sera глава Римской католической церкви пояснил, что у неё может быть двусмысленный сигнал.

У меня была запланированная встреча с ним в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу <...>. Но теперь и он согласен: остановимся, это мог бы быть двусмысленный сигнал, — сказал понтифик.

Папа римский добавил, что ранее беседовал с предстоятелем РПЦ по видеосвязи. Тот подробно обосновал проведение спецоперации на Украине, но понтифик заявил, что ничего не понимает в этом. Он призвал патриарха использовать «язык Иисуса», а не политики. По его словам, главы католической и православной церквей являются пастырями «одного и того же святого народа Божия» и должны искать пути мира.

Ранее Франциск рассказал, что запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, Москва пока не ответила на эту просьбу.